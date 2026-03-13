Сколько Кремль сможет заработать на нефти?
Москва может обогатиться на сумму до 10 миллиардов долларов, о чем сообщил Владислав Власюк – уполномоченный президента по санкционной политике.
Речь идет об около 100 миллионах баррелей такой нефти. Можете посчитать, сколько она стоит, – до 10 миллиардов долларов. Это то, что теоретически Россия заработает,
– сказал Владислав Власюк.
Он добавил, что цена на нефть, вероятно, будет снижаться. Но на самом деле было бы ошибочно считать, что эта нефть в принципе "никуда бы не доехала без этого вайвера" – какая-то ее часть все равно была бы продана.
В то же время он добавил, что Киев "понимает логику действий" Вашингтона. Действия США сейчас направлены на то, чтобы преодолеть последствия кризиса в Ормузском проливе.
А Украина поддерживает решение, которое поможет избежать дефицита на рынках, в частности будет способствовать низким ценам на нефть. Это в интересах Киева, ведь это прямо влияет на доходы России.
С другой стороны, не сильно нравится сама концепция ослабления любых санкций против России, и я не уверен, что это оптимальное решение в этой ситуации. Это же не влияет на первопричину – действия непосредственно в Ормузском проливе,
– пояснил Владислав Власюк.
Он также предупредил о риске: если кризис в Персидском заливе затянется, то это будет прямо влиять на стабильность и эффективность санкций против российских энергоносителей. Но если ситуация будет "ограничена в пространстве и времени", то в целом это экономику России "не спасет".
Обратите внимание! Россия уже получила около 1,3 – 1,9 миллиарда долларов сверхприбыли от налогов на экспорт российской нефти после закрытия Ормузского пролива. До конца марта страна может получить дополнительные доходы – в размере 3,3 – 4,9 миллиарда долларов. Такие цифры называет FT.
Что еще следует знать о решении США?
- Напомним, что США приняли разрешение на покупку российской нефти. Таким образом Вашингтон стремится снизить цены на мировом рынке.
- Он будет действовать в течение 30 дней. Также разрешение распространяется только на ту нефть, что застряла в море.