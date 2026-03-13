Сколько Кремль сможет заработать на нефти?

Москва может обогатиться на сумму до 10 миллиардов долларов, о чем сообщил Владислав Власюк – уполномоченный президента по санкционной политике.

Речь идет об около 100 миллионах баррелей такой нефти. Можете посчитать, сколько она стоит, – до 10 миллиардов долларов. Это то, что теоретически Россия заработает,

– сказал Владислав Власюк.

Он добавил, что цена на нефть, вероятно, будет снижаться. Но на самом деле было бы ошибочно считать, что эта нефть в принципе "никуда бы не доехала без этого вайвера" – какая-то ее часть все равно была бы продана.

В то же время он добавил, что Киев "понимает логику действий" Вашингтона. Действия США сейчас направлены на то, чтобы преодолеть последствия кризиса в Ормузском проливе.

А Украина поддерживает решение, которое поможет избежать дефицита на рынках, в частности будет способствовать низким ценам на нефть. Это в интересах Киева, ведь это прямо влияет на доходы России.

С другой стороны, не сильно нравится сама концепция ослабления любых санкций против России, и я не уверен, что это оптимальное решение в этой ситуации. Это же не влияет на первопричину – действия непосредственно в Ормузском проливе,

– пояснил Владислав Власюк.

Он также предупредил о риске: если кризис в Персидском заливе затянется, то это будет прямо влиять на стабильность и эффективность санкций против российских энергоносителей. Но если ситуация будет "ограничена в пространстве и времени", то в целом это экономику России "не спасет".

Обратите внимание! Россия уже получила около 1,3 – 1,9 миллиарда долларов сверхприбыли от налогов на экспорт российской нефти после закрытия Ормузского пролива. До конца марта страна может получить дополнительные доходы – в размере 3,3 – 4,9 миллиарда долларов. Такие цифры называет FT.

