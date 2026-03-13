Об этом пишет издание The Independent.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высмеял президента США Дональда Трампа и назвал его "щенком" Владимира Путина. Причиной этого стало ослабление санкций против российской нефти на время войны с Ираном.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это только временное решение. Министерство финансов, по его словам, дало временное разрешение покупать российскую нефть.

Он сказал: "Краткосрочная мера... не обеспечит значительной выгоды российскому правительству". Этим они хотят увеличить ее доступность на мировом рынке.

В ответ на заявление министра финансов пресс-служба Ньюсома опубликовала фото, созданное искусственным интеллектом, где Путин "выгуливает" Трампа.

Что известно о ситуации с нефтью в мире?