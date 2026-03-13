Об этом пишет издание The Independent.
Смотрите также Трамп сделал только хуже: эксперт спрогнозировал, что будет дальше с операцией против Ирана
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высмеял президента США Дональда Трампа и назвал его "щенком" Владимира Путина. Причиной этого стало ослабление санкций против российской нефти на время войны с Ираном.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это только временное решение. Министерство финансов, по его словам, дало временное разрешение покупать российскую нефть.
Он сказал: "Краткосрочная мера... не обеспечит значительной выгоды российскому правительству". Этим они хотят увеличить ее доступность на мировом рынке.
В ответ на заявление министра финансов пресс-служба Ньюсома опубликовала фото, созданное искусственным интеллектом, где Путин "выгуливает" Трампа.
Что известно о ситуации с нефтью в мире?
Сначала на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть резко выросли, что вызвало напряжение на мировом энергетическом рынке и в ряде стран вызвало признаки нефтяного кризиса. После заявлений Дональда Трампа рынок отреагировал снижением котировок. Сейчас же США разрешили отгрузку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры до 12 марта 2026 года.
По данным Международного энергетического агентства, потоки сырья через пролив, которые ранее составляли около 20 миллионов баррелей в сутки, упали почти до минимума, а добыча в регионе уменьшилась минимум на 10 миллионов баррелей. Это может привести к наибольшему дефициту нефти за всю историю наблюдений.
Рост цен на нефть на фоне напряженности вокруг Ирана может иметь последствия не только для мировой экономики, но и для войны России против Украины. Энергетический стратег Томас О'Доннелл отмечает, что в случае затягивания конфликта или неудачного развития событий для США ситуация может сыграть в пользу Кремля, ведь высокие цены на энергоносители увеличивают доходы России.