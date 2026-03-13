Про це пише видання The Independent.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом висміяв президента США Дональда Трампа та назвав його "цуциком" Володимира Путіна. Причиною цього стало послаблення санкцій проти російської нафти на час війни з Іраном.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що це тільки тимчасове рішення. Міністерство фінансів, за його словами, дало тимчасовий дозвіл купувати російську нафту.

Він сказав: "Короткостроковий захід… не забезпечить значної вигоди російському уряду". Цим вони хочуть збільшити її доступність на світовому ринку.

У відповідь на заяву міністра фінансів пресслужба Ньюсома опублікувала фото, створене штучним інтелектом, де Путін "вигулює" Трампа.

Що відомо про ситуацію з нафтою у світі?

  • Спочатку на тлі загострення ситуації на Близькому Сході ціни на нафту різко зросли, що спричинило напруження на світовому енергетичному ринку та у низці країн викликало ознаки нафтової кризи. Після заяв Дональда Трампа ринок відреагував зниженням котирувань. Нині ж США дозволили відвантаження та продаж російської нафти й нафтопродуктів, які були завантажені на танкери до 12 березня 2026 року.

  • За даними Міжнародного енергетичного агентства, потоки сировини через протоку, які раніше становили близько 20 мільйонів барелів на добу, впали майже до мінімуму, а видобуток у регіоні зменшився щонайменше на 10 мільйонів барелів. Це може призвести до найбільшого дефіциту нафти за всю історію спостережень.

  • Зростання цін на нафту на тлі напруження навколо Ірану може мати наслідки не лише для світової економіки, а й для війни Росії проти України. Енергетичний стратег Томас О'Доннелл зазначає, що у разі затягування конфлікту або невдалого розвитку подій для США ситуація може зіграти на користь Кремля, адже високі ціни на енергоносії збільшують доходи Росії.