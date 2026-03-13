Про це пише видання The Independent.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом висміяв президента США Дональда Трампа та назвав його "цуциком" Володимира Путіна. Причиною цього стало послаблення санкцій проти російської нафти на час війни з Іраном.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що це тільки тимчасове рішення. Міністерство фінансів, за його словами, дало тимчасовий дозвіл купувати російську нафту.

Він сказав: "Короткостроковий захід… не забезпечить значної вигоди російському уряду". Цим вони хочуть збільшити її доступність на світовому ринку.

У відповідь на заяву міністра фінансів пресслужба Ньюсома опублікувала фото, створене штучним інтелектом, де Путін "вигулює" Трампа.

Що відомо про ситуацію з нафтою у світі?