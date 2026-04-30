Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg.

Що насправді стоїть за пропозицією Росії про перемир'я?

Російське політичне керівництво, імовірно, може погодитись на довгострокове припинення вогню в Україні. Однак, за словами Зеленського, Путін захоче, аби натомість міжнародна спільнота послабила чи скасувала санкції проти країни-агресорки.

Я думаю, що Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на зняття санкцій з окремих підприємств,

– наголосив президент.

Глава держави закликав США та країни Європи зберігати санкційний тиск на Росію та не погоджуватись на спроби Москви маніпулювати та послабити обмеження.

Окрім того, Зеленський каже, що Росія також порушує питання скасування обмежень щодо системи SWIFT, прагнучи повернути свої банки до повноцінної міжнародної фінансової системи.

Президент наголосив, що усе це є значним ризиком для України.

Довідка. Система SWIFT – це міжнародна міжбанківська система, яка слугує для передачі фінансової інформації та здійснення платежів. Для Росії її відключили у 2022 році – це суттєво вплинуло на економіку країни-агресорки. Кремль змушений частіше використовувати бартерні схеми та розраховуватись за окремі операції пшеницею чи іншими товарами власного виробництва.

Перемир'я Росії та України: останні заяви

29 квітня Володимир Путін запропонував провести так зване перемир'я на 9 травня. Наступного дня речник Кремля Дмитро Пєсков зауважив, що російський диктатор іще не визначився із остаточними датами перемир'я, однак відомо, що режим тиші точно розпочнеться 9 травня.

Українська сторона вже встигла відреагувати на ініціативу Росії. Володимир Зеленський заявив, що прагне дізнатись деталі пропозиції. Важливо розуміти, каже президент, ідеться про короткострокову перерву для спокійного проведення параду у Москві чи про довший мир.

Водночас глава держави додав, що заради довгострокового припинення вогню Київ готовий "працювати в будь-якому достойному та ефективному форматі".

Однак, каже Зеленський, Київ не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо перемир'я ні від Москви, ні від Вашингтона.