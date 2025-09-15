Чому Росія стала частіше використовувати бартер?

У зовнішньоекономічній діяльності Росії набирає обертів бартерний обмін – усе частіше товари міняють без участі грошей, наприклад, пшеницю – на китайські автомобілі, а насіння льону – на будівельні матеріали, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року та анексії Криму західні країни ввели понад 25 000 санкцій проти Росії.

Читайте також Аграрії зібрали вже майже 30 мільйонів тонн зерна: які регіони у лідерах

Додатково США запровадили мита щодо Індії через її нафтові угоди з Москвою. Попри санкційний тиск, Володимир Путін заявляє, що російська економіка демонструє зростання, перевершуючи прогнози, і розвивається швидше, ніж у країнах G7. Він закликає бізнес і чиновників знаходити будь-які способи обійти обмеження.

Зверніть увагу! Втім, ситуація вказує на зростаючі труднощі: згідно з даними Центробанку Росії, економіка перебуває в технічній рецесії та стикається з високою інфляцією. Важливими ударами стали відключення від SWIFT у 2022 році та попередження США китайським банкам у 2024-му про загрозу вторинних санкцій, через що китайські фінансові установи стали уникати операцій із Росією.

Які обсяги бартеру у російській торгівлі?

На тлі цих обмежень бартер набуває актуальності як менш помітний механізм розрахунків. У 2024 році Мінекономрозвитку Росії навіть оприлюднило спеціальний 14-сторінковий посібник з рекомендаціями щодо зовнішньоторгівельного бартеру та запропонувало створити окрему біржу для таких операцій.

Важливо! Хоча інтерес до бартеру серед компаній тривалий час був низьким, уже зафіксовано щонайменше вісім великих бартерних угод – наприклад, обмін металів на суднові двигуни. Експерти припускають, що реальні масштаби бартеру можуть бути значно більшими, ніж видно офіційно. Про це може свідчити, зокрема, розбіжність у 7 мільярдів доларів між митною статистикою і звітами Центробанку за перше півріччя.

У ФТС Росії підтверджують наявність бартеру з низкою країн, однак вважають його частку незначною в загальному обсязі торгівлі. У січні-липні 2025 року профіцит зовнішньої торгівлі Росії скоротився на 14% і становив 77,2 мільярда доларів. Експорт зменшився на 11,5 мільярда доларів до 232,6 мільярда доларів, водночас імпорт виріс на 1,2 мільярда доларів – до 155,4 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Уряд і Центробанк уточнюють, що окремої статистики щодо бартеру не ведуть – відповідно до чинного законодавства, такі операції включені у загальні показники зовнішньої торгівлі.

Росія знову постачає вкрадене в Україні зерно до Сирії