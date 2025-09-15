Почему Россия стала чаще использовать бартер?

Во внешнеэкономической деятельности России набирает обороты бартерный обмен – все чаще товары меняют без участия денег, например, пшеницу – на китайские автомобили, а семена льна – на строительные материалы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году и аннексии Крыма западные страны ввели более 25 000 санкций против России.

Дополнительно США ввели пошлины в отношении Индии из-за ее нефтяных сделок с Москвой. Несмотря на санкционное давление, Владимир Путин заявляет, что российская экономика демонстрирует рост, превосходя прогнозы, и развивается быстрее, чем в странах G7. Он призывает бизнес и чиновников находить любые способы обойти ограничения.

Обратите внимание! Впрочем, ситуация указывает на растущие трудности: согласно данным Центробанка России, экономика находится в технической рецессии и сталкивается с высокой инфляцией. Важными ударами стали отключение от SWIFT в 2022 году и предупреждение США китайским банкам в 2024-м об угрозе вторичных санкций, из-за чего китайские финансовые учреждения стали избегать операций с Россией.

Какие объемы бартера в российской торговле?

На фоне этих ограничений бартер приобретает актуальность как менее заметный механизм расчетов. В 2024 году Минэкономразвития России даже обнародовало специальное 14-страничное пособие с рекомендациями по внешнеторговому бартеру и предложило создать отдельную биржу для таких операций.

Важно! Хотя интерес к бартеру среди компаний долгое время был низким, уже зафиксировано не менее восьми крупных бартерных сделок – например, обмен металлов на судовые двигатели. Эксперты предполагают, что реальные масштабы бартера могут быть значительно больше, чем видно официально. Об этом может свидетельствовать, в частности, расхождение в 7 миллиардов долларов между таможенной статистикой и отчетами Центробанка за первое полугодие.

В ФТС России подтверждают наличие бартера с рядом стран, однако считают его долю незначительной в общем объеме торговли. В январе-июле 2025 года профицит внешней торговли России сократился на 14% и составил 77,2 миллиарда долларов. Экспорт уменьшился на 11,5 миллиарда долларов до 232,6 миллиарда долларов, одновременно импорт вырос на 1,2 миллиарда долларов – до 155,4 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Правительство и Центробанк уточняют, что отдельной статистики по бартеру не ведут – соответствии с действующим законодательством, такие операции включены в общие показатели внешней торговли.

