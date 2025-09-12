Сколько зерна намолотили аграрии?

В Украине по состоянию на 12 сентября аграрии намолотили 29,15 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 7007,9 тысячи гектар, обмолочено 62% площадей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также Европа импортирует рекордное количество кукурузы из-за жаркой погоды

В частности, аграрии намолотили:

пшеницы намолочено более 22,18 миллиона тонн с площади 5 миллионов гектар;

намолочено более 22,18 миллиона тонн с площади 5 миллионов гектар; ячменя – 5,29 миллиона тонн (1,34 миллиона гектар),

– 5,29 миллиона тонн (1,34 миллиона гектар), гороха – 611,6 тысячи тонн (265,7 тысячи гектар),

– 611,6 тысячи тонн (265,7 тысячи гектар), кукурузы – 192,2 тысячи тонн (с 54,1 тысячи гектар).

Других зерновых и зернобобовых собрано 801,1 тысячи тонн на площади 291,5 тысячи гектар.

Обратите внимание! Лидером по объемам сбора остаются аграрии Одесской области, там намолочено более 3,44 миллиона тонн зерновых с 1,09 миллиона гектар. Ведущие позиции в рейтинге остаются за Винницкой области (намолочено 2,4 миллиона тонн с 432,4 тысячи гектар) и Кировоградской области (2,2 миллиона тонн с 535,5 тысячи гектар).

Аграрии активно собирают масличные культуры. Больше всего собрано:

рапса – 3,24 миллиона тонн с площади 1,27 миллиона гектар,

– 3,24 миллиона тонн с площади 1,27 миллиона гектар, сои – 354,3 тысячи тонн (204,7 тысячи гектар),

– 354,3 тысячи тонн (204,7 тысячи гектар), подсолнечника – 885,3 тысячи тонн (570,3 тысячи гектар).

Важно! Сахарной свеклы выкопали 155,1 тысячи тонн на площади 3,3 тысячи гектар. Аграрии Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областей начали сбор кукурузы.

Цены на пшеницу упали в сентябре