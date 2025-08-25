Почему ЕС планирует импортировать рекордное количество кукурузы?

В этом году высокие температуры негативно повлияли на состояние кукурузы в странах Европейского Союза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это может стать причиной крупнейшего импорта этого зерна за последние три сезона.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что жаркая погода ухудшила перспективы как по качеству, так и по урожайности культуры. Доля французской кукурузы, оценена как в хорошем или отличном состоянии, упала до 62%. Засуха также вредит посевам в Болгарии, где урожайность кукурузы и подсолнечника может упасть до самого низкого уровня за последние десятилетия.

Согласно прогнозу Международного совета по зерну, ожидается, что ЕС импортирует 21 миллион тонн кукурузы в сезоне 2025-26 годов. Это сделает блок вторым по величине покупателем в мире второй год подряд, поскольку Китай, который обычно является сильным покупателем фуражного зерна, сталкивается со снижением спроса,

– говорится в сообщении.

Покупатели, вероятно, будут компенсировать любой потенциальный дефицит урожая дешевыми и обильными поставками из других регионов. Ожидания высоких урожаев в Бразилии и США повлияли на цены, в результате чего фьючерсы на кукурузу в Чикаго в начале августа упали до почти 12-месячного минимума.

Обратите внимание! В пятницу парижские фьючерсы на кукурузу выросли на 0,8% до самого высокого уровня за более чем неделю, после чего снизили темпы роста.