Чому ЄС планує імпортувати рекордну кількість кукурудзи?

Цього року високі температури негативно вплинули на стан кукурудзи у країнах Європейського Союзу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Це може стати причиною найбільшого імпорту цього зерна за останні три сезони.

Міністерство сільського господарства США повідомляє, що спекотна погода погіршила перспективи як щодо якості, так і щодо врожайності культури. Частка французької кукурудзи, оцінена як у доброму або відмінному стані, впала до 62%. Посуха також шкодить посівам у Болгарії, де врожайність кукурудзи та соняшнику може впасти до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Згідно з прогнозом Міжнародної ради із зерна, очікується, що ЄС імпортує 21 мільйон тонн кукурудзи в сезоні 2025-26 років. Це зробить блок другим за величиною покупцем у світі другий рік поспіль, оскільки Китай, який зазвичай є сильним покупцем фуражного зерна, стикається зі зниженням попиту,

– йдеться у повідомленні.

Покупці, ймовірно, компенсуватимуть будь-який потенційний дефіцит врожаю дешевими та рясними постачаннями з інших регіонів. Очікування високих врожаїв у Бразилії та США вплинули на ціни, внаслідок чого ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго на початку серпня впали до майже 12-місячного мінімуму.

Зверніть увагу! У п'ятницю паризькі ф'ючерси на кукурудзу зросли на 0,8% до найвищого рівня за понад тиждень, після чого знизили темпи зростання.