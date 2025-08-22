У якому році Україна зібрала рекордний урожаю?

Вперше загальний урожай, який перевищив показник у 100 мільйонів тонн зерна, намолотили у 2021 році. Тоді про це повідомив тодішній міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, передає 24 Канал.

Відомо, що зернових та зернобобових було зібрано понад 84 мільйонів тонн, а серед олійних культур – 22,6 мільйона тонн.

Зокрема серед зернових культур: пшениці – 32,4 мільйона тонн, ячменю – 10 мільйонів тонн, гречки – 110 тисяч тонн тощо,

Серед зернобобових: гороху – 581,5 тисячі тонн, проса – 191 тисяча тонн, кукурудзи – 40 мільйонів тонн,

Натомість соняшника було намолочено 16,3 мільйона тонн, сої – 3,4 мільйона тонн, ріпаку – 2,9 мільйона тонн.

Зауважте! Лідерами за кількістю зерна стала Вінниччина з показником в 6,7 мільйона тонн зерна, а далі по списку була Чернігівщина – 6,2 мільйона тонн зерна. Потім Полтавщина – 5,7 мільйона тонн зерна та Одещина – 5,2 мільйона тонн зерна.

Чи молотила Україна в інші роки рекордну кількість зерна?

У 2020 році Україна також намолотила значну кількість зерна, однак загальна позначка не перевищила 100 мільйонів тонн.

Відомо, що за оперативними даними всіх областей, було зібрано майже 84 мільйони тонн основних сільськогосподарських культур.

У 2022 році вдалося зібрали зернових на рівні майже 54 мільйонів тонн.

Натомість загальний валовий збір зернових та олійних склав орієнтовно 67 мільйонів тонн зерна.

Попри те, що у 2023 році прогнозували загальний валовий збір зернових та олійних на рівні понад 63 мільйони тонн, насправді загальна кількість виявилася іншою.

За даними Мінагрополітики, у той рік було намолочено зерна на рівні близько 82 мільйонів тонн.

Попередні оцінки виробництва зернових та олійних у 2024 році склали близько 74 мільйонів тонн.

Втім у кінцевому підсумку вдалося зібрати трішки менше, а саме 71,4 мільйона тонн врожаю зернових та олійних культур. Найбільше було зібрано пшениці – 22,4 мільйона тонн.