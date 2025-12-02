Ціни на пшеницю зменшуються в портах

Попит на зовнішньому ринку пшениці перебуває під тиском пропозиції російської продукції, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Тим часом експорт української пшениці в листопаді цього року буде вищим, ніж торік.

Читайте також Експорт зерна залізницею з України зростає: основний напрям здивував

У листопаді експорт пшениці склав 1,07 мільйона тонн, з яких основні обсяги припали на країни Північної Африки та Азії. Найбільшими покупцями стали:

Індонезія (258,7 тисячі тонн);

(258,7 тисячі тонн); Алжир (186,2 тисячі тонн);

(186,2 тисячі тонн); Єгипет (164,4 тисячі тонн);

(164,4 тисячі тонн); Ємен (113,9 тисячі тонн);

(113,9 тисячі тонн); Ліван (56,7 тисячі тонн).

Водночас ціни в портах почали знижуватися як на фуражну, так і на продовольчу пшеницю:

спотовий індекс на продовольчу пшеницю (11,5% білка) з постачанням в порт протягом 30 днів знизився на 1 долар — до 220 доларів за тонну;

індекс фуражної пшениці також знизився на 1 долар — до 210 доларів за тонну.

Україна вийшла у лідери експортерів кукурудзи в ЄС: хто купує найбільше?