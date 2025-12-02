Цены на пшеницу уменьшаются в портах
Спрос на внешнем рынке пшеницы находится под давлением предложения российской продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. Между тем экспорт украинской пшеницы в ноябре этого года будет выше, чем в прошлом году.
В ноябре экспорт пшеницы составил 1,07 миллиона тонн, из которых основные объемы пришлись на страны Северной Африки и Азии. Крупнейшими покупателями стали:
- Индонезия (258,7 тысячи тонн);
- Алжир (186,2 тысячи тонн);
- Египет (164,4 тысячи тонн);
- Йемен (113,9 тысячи тонн);
- Ливан (56,7 тысячи тонн).
В то же время цены в портах начали снижаться как на фуражную, так и на продовольственную пшеницу:
- спотовый индекс на продовольственную пшеницу (11,5% белка) с поставкой в порт в течение 30 дней снизился на 1 доллар - до 220 долларов за тонну;
- индекс фуражной пшеницы также снизился на 1 доллар - до 210 долларов за тонну.
