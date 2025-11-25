Экспорт зерна по железной дороге растет

Общий показатель среднесуточной передачи зерна через западные пограничные переходы в ноябре достигает 156 вагонов в сутки, сообщает 24 Канал со ссылкой на RAIL.insider. Это на 21 единицу больше, чем в октябре.

Во время онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка на прошлой неделе стало известно, что лидером по объемам приемки украинского зерна железной дорогой является Венгрия. Сейчас среднесуточный показатель составляет 43,5 вагона. Это на 3,3 единицы больше, чем неделю назад.

На 1,4 вагона в сутки вырос объем передачи зерновых через украинско-словацкие пограничные переходы, сообщает AgroPortal. Имеющийся показатель достигает 14,9 единицы в сутки.

Увеличилось и вагонов с зерном, направляющихся в Румынию. Нынешний показатель составляет 10,6 единицы в сутки, что на один вагон больше, чем неделю назад.

В то же время на 1,7 вагона упал объем передачи зерна в Польшу. Сейчас через пограничные переходы с этой страной направляется 5,1 единицы в сутки.

