Украина теряет из-за нового торгового соглашения

Научный директор и руководитель "Центра экономических исследований" Вероника Мовчан рассказала, что новое торговое соглашение между Украиной и ЕС улучшает доступ продукции по сравнению со старыми квотами, сообщает 24 Канал со ссылкой на УКАБ. Однако это соглашение не полностью компенсирует условия, которыми наша страна пользовалась во время автономных торговых мероприятий.

Эксперт отметила, что проведенное исследование сравнивало три разных режима: старые квоты УВЗСТ, автономные торговые меры (ATMs) 2022 – 2025 годов и новые тарифные квоты, согласованы в октябре 2025 года.

В рамках обновленного соглашения было отменено четыре квоты и расширены еще 26 – в частности на мед, сахар, ячменные крупы и отруби. Если использовать эти возможности полностью, это может увеличить беспошлинный экспорт примерно на $630 млн в год, что составляет улучшение на 35% по сравнению с предыдущей системой квот,

– отметила Мовчан.

Однако по сравнению с либеральным торговым режимом, который действовал в рамках ATMs, возвращение тарифных квот существенно ограничивает доступ к рынку для ряда ключевых продуктов, добавила она. Оценочное сокращение экспорта в ЕС составляет около 1,1 миллиарда долларов в год, из которых примерно 900 миллионов долларов приходится на пшеницу. Среди других товаров, пострадавших – ячмень, мясо птицы, яйца, сахар, мед и яблочный сок.

Моделирование показывает, что украинские производители могут частично перенаправить экспорт на рынки третьих стран, компенсировав часть потерь. Однако, из-за высоких транспортных расходов и менее благоприятных цен, лишь около трех четвертей сокращения относительно ЕС можно реально компенсировать. Это оставляет ежегодный дефицит в размере примерно 250 миллионов долларов, или 0,6% от общего объема экспорта Украины в 2024 году.

Эти результаты подчеркивают необходимость предсказуемого и основанного на доказательствах диалога между Украиной и Европейским Союзом. Несмотря на то, что новые тарифные квоты являются шагом вперед по сравнению с довоенным режимом, они до сих пор недостаточны для полного восстановления доступа к рынку ЕС,

– подытожила Вероника Мовчан.

По ее словам, дальнейшее сотрудничество в сферах логистики, упрощения торговли и гармонизации рыночных стандартов будет ключевым для поддержки экспортного потенциала агросектора Украины и углубления экономической интеграции.

