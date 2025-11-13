Цены на фуражную кукурузу заметно подросли

С начала прошлой недели на украинском экспортном рынке доминирует тенденция роста цен спроса на фуражную кукурузу, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

Поддержку ценам оказала стабильная заинтересованность экспортеров данной культурой и ограниченное предложение зернопроизводителей, а также высокое содержание влаги и проблемы в энергетике. Дополнительно росту цен способствовала аналогичная ситуация на смежных рынках фуражной пшеницы и ячменя. При этом стоит заметить, что высокая конкуренция на внешних рынках сдержала более существенное подорожание украинской зерновой.

Так, цены спроса на фуражную кукурузу с поставкой в ноябре-декабре из портов Украины повысились в среднем на 2 доллара за тонну и по состоянию на 12 ноября 2025 озвучиваются в пределах 217 – 222 долларов за тонну FOB. В то же время цены предложения на данную культуру выросли на 1 – 2 доллара за тонну, до 221 – 227 долларов за тонну FOB.

