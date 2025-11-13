Ціни на фуражну кукурудзу помітно підросли

З початку минулого тижня на українському експортному ринку домінує тенденція зростання цін попиту на фуражну кукурудзу, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

Підтримку цінам надала стабільна зацікавленість експортерів даною культурою та обмежена пропозиція зерновиробників, а також високий вміст вологи та проблеми в енергетиці. Додатково зростанню цін сприяла аналогічна ситуація на суміжних ринках фуражної пшениці та ячменю. При цьому варто зауважити, що висока конкуренція на зовнішніх ринках стримала більш суттєве здорожчання української зернової.

Так, ціни попиту на фуражну кукурудзу з постачанням у листопаді-грудні з портів України підвищились у середньому на 2 долари за тонну і станом на 12 листопада 2025 року озвучуються в межах 217 – 222 доларів за тонну FOB. Водночас ціни пропозиції на дану культуру виросли на 1 – 2 долари за тонну, до 221 – 227 доларів за тонну FOB.

