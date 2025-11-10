Чому українська соя все ще така дешева?

Попри те, що українська соя продовжує додавати в ціні, вона все ж залишається найдешевшою у світі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spike Brokers. Це, на думку аналітиків, відкриває потенціал для подальшого зростання найближчим часом.

Так, фахівці зазначають, що котирування на базисі CIF у перерахунку відповідали 415 – 420 доларам за тонну CPT морські порти.

Покупці на внутрішньому ринку СРТ утримують стримані ціни на тлі наявної пропозиції. На західному кордоні також спостерігається зростання цін, а європейські покупці готові платити агресивніше, особливо за сою з гарантованим EUDR-комплаєнсом,

– зазначили фахівці.

Водночас з боку Європи попит зосереджений на періоді постачання із січня 2026 року.

Ціни європейських покупців на кордоні знаходяться в межах 380 євро за тонну.

Спотовий індекс ціни сої ГМО на експорт із поставкою протягом 30 днів підвищився ще на 6 доларів без ПДВ – до 405 доларів за тонну.

Спотовий індекс ціни сої ГМО для переробки також зріс на 4 долари – до 444 доларів за тонну із ПДВ.

Премія за сою не-ГМО залишається стабільною – 45 доларів за тонну.

Зміцнення цін на американську сою прямо впливає на українських виробників