Ціна на сою перестала зростати через удари росіян

Складна ситуація в портах Одеси та проблеми з логістикою обмежують активність в секторі олійних культур в Україні, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

Ракетні атаки російської армії на українські порти, пошкодження терміналів, складів та іншої інфраструктури стане причиною скорочення відвантажень у найближчі місяці і може дестабілізувати ситуацію на світовому аграрному ринку.

Минулого тижня на українському експортному ринку соєвих бобів призупинилося зростання цін, що було обумовлено як ракетними атаками на порти, так і тиском з боку світового ринку, при тому, що попит на українську сою залишався досить високим, а темпи експорту у першій половині грудня зростали.

Ціни попиту на ГМ сою в українських портах поки що залишалися на максимальних рівнях з серпня 2024 року – 420 – 425 доларів за тонну СРТ-порт. Євросоюз остаточно відклав ще на рік впровадження регламенту EUDR, що дозволить компаніям збільшити поставки сої та соєвого шроту у даному напрямку.

