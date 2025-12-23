Які основні напрямки експорту пшениці?
Експорт пшениці з України у грудні становив 335,5 тисячі тонн і був різко зосереджений у напрямку Північної Африки та Близького Сходу, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків Spike Brokers. На ці регіони разом припадає близько 86% всього експорту.
Азійські напрямки сформували лише 3,5% експорту. Частка Європи мінімальна – 1,7%. Загалом структура грудневого експорту пшениці демонструє високу регіональну концентрацію та залежність від попиту країн Північної Африки та МЕНА,
– говорять фахівці.
Ціни на пшеницю в напрямку портів та експорту продовжували знижуватися минулого тижня. Слабкий зовнішній попит і низька ефективність портової інфраструктури зменшують трейдерську активність у цьому напрямку, пояснюють вони.
За словами аналітиків, спотовий індекс ціни продовольчої пшениці (11,5% білка) з постачанням СРТ-порт знизився на 3 долари – до 212 доларів, а фуражна пшениця втратила 3 долари, опустившись до рівня 206 доларів.
Українським зерновим коридором пішло на експорт майже 100 мільйонів тонн зерна
Українським морським коридором було експортовано понад 98 мільйонів тонн зерна, що становить основну частину вантажів з 162 мільйонів тонн.
Україна працює над посиленням безпеки портів і забезпеченням безперервності експортних операцій, незважаючи на постійні удари по інфраструктурі.