Какие основные направления экспорта пшеницы?
Экспорт пшеницы из Украины в декабре составил 335,5 тысячи тонн и был резко сосредоточен в направлении Северной Африки и Ближнего Востока, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Spike Brokers. На эти регионы вместе приходится около 86% всего экспорта.
Азиатские направления сформировали лишь 3,5% экспорта. Доля Европы минимальная – 1,7%. В целом структура декабрьского экспорта пшеницы демонстрирует высокую региональную концентрацию и зависимость от спроса стран Северной Африки и МЕНА,
– говорят специалисты.
Цены на пшеницу в направлении портов и экспорта продолжали снижаться на прошлой неделе. Слабый внешний спрос и низкая эффективность портовой инфраструктуры уменьшают трейдерскую активность в этом направлении, объясняют они.
По словам аналитиков, спотовый индекс цены продовольственной пшеницы (11,5% белка) с поставкой СРТ-порт снизился на 3 доллара – до 212 долларов, а фуражная пшеница потеряла 3 доллара, опустившись до уровня 206 долларов.
По украинскому зерновому коридору ушло на экспорт почти 100 миллионов тонн зерна
Украинским морским коридором было экспортировано более 98 миллионов тонн зерна, что составляет основную часть грузов из 162 миллионов тонн.
Украина работает над усилением безопасности портов и обеспечением непрерывности экспортных операций, несмотря на постоянные удары по инфраструктуре.