Прогноз щодо врожаю кукурудзи погіршився

Міністерство сільського господарства США (USDA) погіршило прогноз виробництва кукурудзи в Україні у 2025/26 маркетинговому році, повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт USDA за грудень. Так, оцінки врожаю кукурудзи в Україні порівняно з прогнозом листопада знижено на 3 мільйони тонн – до 29 мільйона тонн, експорту – на 1,5 мільйона тонн, до 23 мільйонів тонн.

Виробництво пшениці, як вважають фахівці, в Україні складає 23 мільйони тонн (без змін до оцінок листопада). Експорт очікується на рівні 14,5 мільйона тонн (-0,5 мільйона тонн).

Оцінка урожаю ячменю у 2025/26 маркетинговому році залишилась на рівні прогнозів минулого місяця – до 5,9 мільйона тонн, а експорту – зменшилась до 2,7 мільйона тонн (-0,3 мільйона тонн).

Загалом фахівці USDA оцінюють світовий урожай кукурудзи на рівні 1282,96 мільйона тонн (-3,2 мільйона тонн), а експорт – 197,9 мільйона тонн (-0,4 мільйона тонн).

Урожай пшениці поточного сезону прогнозується на рівні 837,8 мільйона тонн (+8,9 мільйона тонн до оцінки минулого місяця) і торгівля – 218,7 мільйона тонн (+1 мільйона тонн). Світове виробництво ячменю оцінюється у 152,94 мільйона тонн (+3,125 мільйона тонн), торгівля – у 30,8 мільйона тонн (+0,5 мільйона тонн).

