Кукурудза втрачає конкурентність

Глобальний ринок кукурудзи поступово відновлюється після зниження в січні, що позначилося на зміцненні цін і на внутрішньому ринку України. Про це повідомили аналітики компанії Spike Brokers.

Читайте також Експортні ціни на продовольчу пшеницю в Україні пішли вгору після тривалої паузи

За їхніми словами, зростання цін призвело до подальшого скорочення пропозиції. Фермери, які й раніше не поспішали з продажами, почали ще активніше стримувати реалізацію зерна.

Готові масштабувати агробізнес? Open Agri Club надає фінансування підприємствам до 1500 Га на вигідних умовах для розвитку підприємств. А разом з коштами ви також отримуєте стратегічне планування, аналіз ґрунтів, сучасні агротехнології та підтримку надійного партнера.

Водночас українська кукурудза поступово втрачає привабливість для зовнішніх покупців через високий ціновий рівень. Додатковий тиск на попит створює накопичення понад 500 тисяч тонн кукурудзи у залізничних вагонах на підходах до портів, що формує товарний запас орієнтовно на 5 – 10 днів.

Цінова динаміка свідчить про напружений баланс між попитом і пропозицією. Згідно з індексом SPIKE, ціна кукурудзи на умовах поставки CPT Одеса зросла з 209 доларів США за тонну наприкінці січня до 213 доларів США за тонну.

Зверніть увагу! Аналітики також зазначають, що ринок залишається порт-орієнтованим. Західний напрямок на умовах FCA працює точково – під окремі програми обсягом 100 – 150 тисяч тонн на місяць, тоді як попит на кордоні переважно вже закритий, а італійський ринок переходить до контрактів на пізню весну та літо.

Морози стримують продажі кукурудзи: ціни в українських портах зросли