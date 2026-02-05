Ціни на пшеницю пішли вгору

Закупівельні ціни на продовольчу пшеницю на експортному ринку України почали зростати на початку поточного тижня. Про це повідомляє інформаційне агентство "АПК-Інформ".

Аналітики пояснюють, що ключовими чинниками стали підвищений інтерес покупців, зокрема з Єгипту та Туреччини, а також ослаблення конкуренції з боку російської пшениці, ціни на яку піднялися до максимуму за останні 2 місяці.

Водночас суттєвого пожвавлення продажів з боку українських аграріїв не спостерігалося – виробники очікують подальшого зростання котирувань. Додаткову підтримку цінам забезпечила конкуренція між експортерами та борошномельними компаніями за пшеницю з високими якісними показниками.

Станом на 4 лютого 2026 року ціни попиту на продовольчу пшеницю 3 класу в портах Великої Одеси та Дунаю озвучуються в межах 208–216 та 207–214 доларів США за тонну на умовах постачання CPT-порт. Це на 1–3 долари США за тонну вище, ніж наприкінці минулого тижня.

Важливо! Разом із тим подальше зростання стримують воєнні ризики та висока глобальна пропозиція зернових. Додатковий тиск на ринок чинять активні продажі пшениці в країнах Європейського Союзу, зміцнення долара США та зниження світових цін на нафту на тлі геополітичної напруженості.

