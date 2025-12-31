Чому вартість пшениці падає?

З початку грудня в Україні спостерігається знижувальна цінова динаміка на ринку продовольчої пшениці, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ".

Відповідна динаміка на експортному ринку, зниження попиту з боку переробних підприємств через постійні стабілізаційні вимкнення світла та стриманий попит трейдерів продовжують чинити тиск на ціни.

Зверніть увагу! Так, з початку грудня ціни на пшеницю 2 і 3 класу знизились на 200 – 400 гривень за тонну і станом на 30 грудня фіксуються найчастіше в межах 9 600 – 10 600 гривень за тонну і 9 300 – 10 300 гривень за тонну СРТ.

