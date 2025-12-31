Почему стоимость пшеницы падает?

С начала декабря в Украине наблюдается понижательная ценовая динамика на рынке продовольственной пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ".

Читайте также Удары по портам ставят под угрозу украинский аграрный экспорт

Соответствующая динамика на экспортном рынке, снижение спроса со стороны перерабатывающих предприятий из-за постоянных стабилизационных отключений света и сдержанный спрос трейдеров продолжают оказывать давление на цены.

Обратите внимание! Так, с начала декабря цены на пшеницу 2 и 3 класса снизились на 200 – 400 гривен за тонну и по состоянию на 30 декабря фиксируются чаще всего в пределах 9 600 – 10 600 гривен за тонну и 9 300 – 10 300 гривен за тонну СРТ.

Цены на подсолнечник в Украине обвалились до сезонного минимума