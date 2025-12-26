Экспорт зерна упал из-за обстрелов портов

Во Всеукраинском аграрном совете предупредили о катастрофических последствиях для внешней торговли зерном из-за систематических ударов России по портам Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По информации аграрного профсоюза, отдельные экспортные компании уже столкнулись с невозможностью выполнить декабрьские обязательства по отгрузке пшеницы.

Читайте также Рынок сои под давлением: атаки на порты Одессы остановили рост экспортных цен

По состоянию на 22 декабря из предусмотренного 1 миллиона тонн зерновых, которые должны были быть экспортированы в течение месяца, удалось отправить только 375 тысяч тонн.

Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.

Продовольственный экспорт Украины уже понес серьезные потери из-за усиленного давления российских атак на портовые мощности в этом месяце. Это может привести к существенному сокращению торговых объемов, несмотря на попытки переориентировать грузопотоки на железнодорожное сообщение,

– говорят в ВАР.

Ситуация с кукурузой несколько лучше – из 2 миллионов тонн по контрактам отгружено 1,5 миллиона тонн. Относительно подсолнечного масла, то из запланированных 410 тысяч тонн покупателям доставлено 275 тысяч, и по прогнозам весь декабрьский экспорт вряд ли достигнет 350 тысяч тонн.

По подсчетам аграрного совета, по меньшей мере один из трех стратегических экспортных портов или полностью остановил работу, или функционирует на уровне лишь 20% от своей номинальной мощности. Повреждены также логистические коридоры, соединяющие внутренние регионы Украины с дунайскими портами, которые после начала полномасштабной войны частично компенсировали потерю доступа к крупным морским терминалам.

Обратите внимание! В прошлом году в декабре Украина экспортировала 800 тысяч тонн пшеницы, 2,6 миллиона тонн кукурузы и 378 тысяч тонн подсолнечного масла.

Задержки жатвы, слабый экспорт и давление на цены: обзор зернового рынка Украины в декабре