Какова ситуация на зерновом рынке по состоянию на конец декабря?

Аграрный специалист Андрей Бут рассказал 24 Каналу, что уборочная кампания в Украине близка к завершению – жатва поздних культур в этом году столкнулись с большими задержками. На сегодня кукуруза собрана на 86%.

Андрей Бут Директор департамента внешнеэкономической деятельности Группы Агротрейд Также есть проблемы по подсолнечнику и сою, которые остаются в полях в некоторых регионах – то ли из-за военных рисков, то ли из-за задержки уборки из-за погоды. В прогнозе погоды на следующую неделю устойчивые морозы, что поможет производителям зайти в поле, однако некоторые производители все же оставят кукурузу в поле еще на некоторое время в надежде на мороз, который подсушит ее и сэкономит на сушке.

Состояние озимых в полях в целом удовлетворительное – что пшеница, что рапс выглядят достаточно хорошо благодаря тем самым осадкам, что задерживали уборку, и относительно мягким температурам последних месяцев. Однако морозы, что придут в Украину и отсутствие снежного покрова несут свои риски. Производители и трейдеры будут внимательно следить за состоянием посевов в ближайшие недели.

Что происходит на рынке пшеницы?

По словам Бута, темпы экспорта из Украины в этом сезоне продолжают отставание от прошлогодних показателей – за 23 дня декабря всего 0,4 миллиона тонн пшеницы (0,8 миллиона тонн за полный декабрь 2024 года). С начала сезона экспорт составил 7,6 миллиона тонн против 9,8 миллиона тонн за аналогичный период прошлого сезона.

Цены на пшеницу продолжили снижение на фоне активного экспорта пшеницы из России, которая остается крупнейшим экспортером и планирует проэкспортировать 53 – 55 миллионов тонн всех зерновых до конца сезона.

Цены внутреннего рынка на пшеницу на базисе DAP порты сейчас составляют:

4 класс – 205 – 210 долларов за тонну

3 класс – 213–216 долларов за тонну

2 класс – 217–218 долларов за тонну 217 218 долларов за тонну

Экспорт кукурузы имеет проблемы

Обстрелы страны – агрессора ставят большой вопрос относительно темпов экспорта кукурузы и возможности вообще выполнить экспортный план в этом сезоне. Отсутствие электроэнергии на терминалах, постоянные тревоги, непогода постоянно срывают планы по отгрузке.

За 23 дня декабря было проэкспортировано 1,6 миллиона тонн, то есть за весь декабрь экспорт кукурузы вряд ли дотянет до 2 миллионов тонн. В то же время за весь декабрь 2024 года было вывезено 2,6 миллиона тонн.

На сегодня сложилась несколько парадоксальная ситуация – с одной стороны сложная внутренняя логистика не дает перемещать зерно в порты, что должно поддерживать цены ДАП, но из-за того что терминалы "засыпаны" и нет места трейдеры не спешат покупать. К тому же обстрелы одесских портов снижают желание судовладельцев заходить в порты, а те судовладельцы, что готовы грузиться поднимают цены фрахта.

Общая конъюнктура рынка со стороны финальных покупателей из Турции, Италии, Египта также не добавляет оптимизма к ценам в текущем моменте – основные наши покупатели довольно много законтрактовали и дополнительного спроса сейчас не показывают, что давит на цены. С другой стороны плохой экспорт и как результат нехватка товара вероятнее всего будет побуждать покупателей поднимать цены, но потенциальное увеличение стоимости логистики (морской фрахт, железнодорожные и авто перевозки) не даст ценам подняться на внутренних базисах и цены на элеваторах и из хозяйств будут отражать увеличение стоимости логистики и тяготеть вниз,

– отмечает Андрей Бут.

Цены на условиях ДАП порт 202 – 206 долларов за тонну.

