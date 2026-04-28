Цены на свиней в Украине пошли вниз

Закупочные цены на свиней живым весом в Украине на этой неделе прогнозируются на уровне 70 – 72 гривны за килограмм, сообщают в ассоциации "Мясной отрасли". Это примерно на 10 гривен за килограмм меньше, чем неделей ранее, что свидетельствует о резком проседании рынка.

Снижение цен может быть связано как с изменениями спроса, так и с коррекцией рынка после предыдущего периода роста.

Производители оказались под давлением, ведь падение закупочных цен непосредственно влияет на их рентабельность, особенно в условиях роста затрат на корма и содержание поголовья.

Европейские ориентиры также влияют на рынок

На внешних рынках цены остаются относительно стабильными, но ниже или сопоставимыми с украинскими показателями. В частности, на немецкой бирже VEZG цена на полутуши кондиционных свиней составляет около 1 евро 70 евроцентов за килограмм (87 гривен 38 копеек за килограмм), а на свиноматок – 83 евроцента за килограмм (42 гривны 66 копеек за килограмм) без налога на добавленную стоимость.

В Польше, по данным биржи CennikRolnicze, средняя цена на живых свиней составляет 5 злотых 48 денег за килограмм (65 гривен 76 копеек за килограмм), при этом рыночный диапазон колеблется от 4 злотых 80 денег до 6 злотых 20 денег за килограмм (от 57 гривен 60 копеек до 74 гривен 40 копеек за килограмм).

Такие показатели свидетельствуют о том, что украинский рынок остается интегрированным в европейский ценовой контекст, а любые колебания за рубежом быстро отражаются и на внутренних ценах.

Какие сейчас цены на свинину в супермаркетах?

Согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах установились такие цены на свинину:

Свинина грудинка грудинка, 1 килограмм.

Metro 202,80 гривны;

Novus 199,00 гривен;

Auchan 204,90 гривны;

Megamarket 229,00 гривен;

средняя цена: 208,93 гривны.

Свиная лопатка лопатка 1 килограмм.

Auchan 239,90 гривны;

Novus 229,00 гривен;

Metro 154,96 гривны;

Megamarket 238,00 гривен;

средняя цена: 215,47 гривны.

Свинина ошеек 1 килограмм.

Auchan 339,90 гривны;

Novus 349,00 гривен;

Metro 310,96 гривны;

Megamarket 349,00 гривен;

средняя цена: 337,22 гривны.

Свинина подчеревок 1 килограмм.

Novus 249,00 гривен;

Auchan 205,90 гривны;

Megamarket 239,50 гривны;

средняя цена: 231,47 гривны.

Свинина ребра ребра 1 килограмм.

Auchan 215,90 гривны;

Novus 239,00 гривен;

Megamarket 239,50 гривны;

средняя цена: 231,47 гривны;

Свинина шашлык шашлык 1 килограмм.

Novus 289,00 гривен;

Auchan 279,90 гривны;

Megamarket 275,00 гривен;

Metro 248,56 гривны;

средняя цена: 273,12 гривны.

Украинскую курятину забраковали в Азербайджане: обнаружили опасную бактерию

В Азербайджане в партии замороженной куриной продукции из Украины обнаружили сальмонеллу объемом 4,9 тысячи килограммов.

Украинские органы начали расследование причин нарушения безопасности пищевых продуктов и усилили контроль для предотвращения распространения сальмонеллеза.

В частности, региональные подразделения Госпродпотребслужбы усилили мониторинг ситуации, проводят информационную работу и контролируют случаи заболеваний. Такие шаги должны минимизировать риски как для внутреннего рынка, так и для экспортного имиджа украинской продукции.