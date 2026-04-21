Обнаружение бактерии и реакция Азербайджана

В партии замороженной куриной продукции объемом 4,9 тысячи килограммов, которая была импортирована из Украины в Азербайджан, во время лабораторных исследований обнаружили опасную бактерию – сальмонеллу, сообщает Report.az. Указанная продукция имела сроки годности с 16 февраля 2026 года до 16 февраля 2028 года.

Сальмонелла является возбудителем кишечных инфекций и представляет угрозу для здоровья потребителей. В связи с этим Агентство пищевой безопасности Азербайджана оперативно отреагировало и применило необходимые меры контроля.

В частности, азербайджанская сторона обратилась в украинские органы с требованием временно приостановить экспорт продукции конкретного производителя до выяснения всех обстоятельств.

Реакция Украины и усиление контроля

В Госпродпотребслужбе подтвердили получение соответствующего обращения и сообщили о начале расследования относительно возможного нарушения требований безопасности пищевых продуктов, сообщили в "Укринформе".

Специалисты ведомства должны установить причины возникновения несоответствия и проверить производственные процессы предприятия. Параллельно в Украине уже активизированы профилактические мероприятия для недопущения распространения сальмонеллеза.

В частности, региональные подразделения службы усилили мониторинг ситуации, проводят информационную работу и контролируют случаи заболеваний. Такие шаги должны минимизировать риски как для внутреннего рынка, так и для экспортного имиджа украинской продукции.

