Импорт сырого мяса птицы попал под запрет в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия ввела полный запрет на импорт сырой птицы и столовых яиц из ряда стран, сообщает Poultry World. Ограничения вступили в силу с 1 марта и могут существенно повлиять на мировой рынок.

Под запрет попали около 40 стран, среди которых Индия, Китай, Германия и Индонезия. В то же время частичные ограничения введены для отдельных регионов еще 16 стран, в частности США, Франция и Канада. Решение приняло Управление по контролю за продуктами и лекарствами Саудовской Аравии, чтобы не допустить распространения высокопатогенного птичьего гриппа.

Несмотря на ограничения, Саудовская Аравия остается одним из крупнейших импортеров курятины в мире. Основным поставщиком является Бразилия, на которую в 2025 году приходилось около 70% импорта. Среди других ключевых экспортеров – Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Украина и Египет.

Важно! По данным Союз птицеводов Украины, в 2025 году в Саудовскую Аравию направлялось около 10% украинского экспорта курятины. В то же время в самой стране растет собственное производство: в 2025 году оно превысило 1,31 миллиона тонн против 1,1 миллиона тонн в 2023 году.

Ограничения уже вызвали критику со стороны отдельных экспортеров. В частности, представители бизнеса Египта заявили о необоснованности включения их в список, подчеркивая высокие стандарты биобезопасности.

Обратите внимание! В то же время участники рынка обращают внимание, что запрет не коснулся некоторых крупных поставщиков, в частности Бразилии и Украины. Это, по их мнению, может свидетельствовать о стремлении Саудовской Аравии не только защитить внутренний рынок, но и пересмотреть структуру импорта.

