Молдова согласилась пустить на свой рынок украинскую курятину

Молдова возобновила доступ на свой рынок для замороженного и охлажденного мяса птицы от одного украинского производителя, сообщает Госпродпотребслужба. Этот производитель имеет право экспорта в Европейский Союз.

Смотрите также Цены на свиней пошли вверх: сколько сейчас платят за килограмм живца

Об этом рассказали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины по итогам переговоров с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA).

Обратите внимание! Решение приняли после получения результатов лабораторных исследований в лаборатории ЕС, которые подтвердили соответствие украинской продукции требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что следующим шагом станет восстановление экспорта в Молдову и для других украинских производителей. Над этим украинская сторона уже работает совместно с ANSA.

Важно! Кроме того, стороны договорились продолжить диалог по расширению перечня мясной продукции, которую можно будет поставлять на молдавский рынок.

Спрос растет: Украина значительно увеличила импорт одного из традиционных продуктов