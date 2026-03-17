Молдова согласилась пустить на свой рынок украинскую курятину
Молдова возобновила доступ на свой рынок для замороженного и охлажденного мяса птицы от одного украинского производителя, сообщает Госпродпотребслужба. Этот производитель имеет право экспорта в Европейский Союз.
Об этом рассказали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины по итогам переговоров с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA).
Обратите внимание! Решение приняли после получения результатов лабораторных исследований в лаборатории ЕС, которые подтвердили соответствие украинской продукции требованиям безопасности.
В ведомстве отметили, что следующим шагом станет восстановление экспорта в Молдову и для других украинских производителей. Над этим украинская сторона уже работает совместно с ANSA.
Важно! Кроме того, стороны договорились продолжить диалог по расширению перечня мясной продукции, которую можно будет поставлять на молдавский рынок.
