В январе–феврале 2026 года Украина импортировала 2 тысячи 900 тонн сала, свиного жира и жира птицы, о чем свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Это на 70,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На закупку этой продукции за рубежом за первые два месяца года Украина потратила 3,3 миллиона долларов США. По сравнению с январем–февралем 2025 года расходы выросли примерно на 65 процентов.

Основными поставщиками сала и животных жиров на украинский рынок стали страны Европейского Союза.

Обратите внимание! Наибольшая доля импорта пришлась на Польшу - 61,1 процента. Также значительные объемы продукции поставляли Германия (35,9 процента) и Испания (2,4 процента).

