Ціни на свиней в Україні пішли вниз

Закупівельні ціни на свиней живою вагою в Україні цього тижня прогнозуються на рівні 70 – 72 гривні за кілограм, повідомляють в асоціації "М'ясної галузі". Це приблизно на 10 гривень за кілограм менше, ніж тижнем раніше, що свідчить про різке просідання ринку.

Зниження цін може бути пов'язане як зі змінами попиту, так і з корекцією ринку після попереднього періоду зростання.

Виробники опинилися під тиском, адже падіння закупівельних цін безпосередньо впливає на їхню рентабельність, особливо в умовах зростання витрат на корми та утримання поголів'я.

Європейські орієнтири також впливають на ринок

На зовнішніх ринках ціни залишаються відносно стабільними, але нижчими або співставними з українськими показниками. Зокрема, на німецькій біржі VEZG ціна на напівтуші кондиційних свиней становить близько 1 євро 70 євроцентів за кілограм (87 гривень 38 копійок за кілограм), а на свиноматок – 83 євроценти за кілограм (42 гривні 66 копійок за кілограм) без податку на додану вартість.

У Польщі, за даними біржі CennikRolnicze, середня ціна на живих свиней становить 5 злотих 48 грошей за кілограм (65 гривень 76 копійок за кілограм), при цьому ринковий діапазон коливається від 4 злотих 80 грошей до 6 злотих 20 грошей за кілограм (від 57 гривень 60 копійок до 74 гривень 40 копійок за кілограм).

Такі показники свідчать про те, що український ринок залишається інтегрованим у європейський ціновий контекст, а будь-які коливання за кордоном швидко відображаються і на внутрішніх цінах.

Які нині ціни на свинину у супермаркетах?

Згідно з даними "Мінфіну", в українських супермаркетах встановилися такі ціни на свинину:

Свинина грудинка, 1 кілограм.

Metro 202,80 гривні;

Novus 199,00 гривень;

Auchan 204,90 гривні;

Megamarket 229,00 гривень;

середня ціна: 208,93 гривні.

Свинина лопатка 1 кілограм.

Auchan 239,90 гривні;

Novus 229,00 гривень;

Metro 154,96 гривні;

Megamarket 238,00 гривень;

середня ціна: 215,47 гривні.

Свинина ошийок 1 кілограм.

Auchan 339,90 гривні;

Novus 349,00 гривень;

Metro 310,96 гривні;

Megamarket 349,00 гривень;

середня ціна: 337,22 гривні.

Свинина підчеревина 1 кілограм.

Novus 249,00 гривень;

Auchan 205,90 гривні;

Megamarket 239,50 гривні;

середня ціна: 231,47 гривні.

Свинина ребра 1 кілограм.

Auchan 215,90 гривні;

Novus 239,00 гривень;

Megamarket 239,50 гривні;

середня ціна: 231,47 гривні;

Свинина шашлик 1 кілограм.

Novus 289,00 гривень;

Auchan 279,90 гривні;

Megamarket 275,00 гривень;

Metro 248,56 гривні;

середня ціна: 273,12 гривні.

Українську курятину забракували в Азербайджані: виявили небезпечну бактерію

В Азербайджані в партії замороженої курячої продукції з України виявили сальмонелу обсягом 4,9 тисячі кілограмів.

Українські органи розпочали розслідування причин порушення безпеки харчових продуктів та посилили контроль для запобігання поширенню сальмонельозу.

Зокрема, регіональні підрозділи Держпродспоживслужби посилили моніторинг ситуації, проводять інформаційну роботу та контролюють випадки захворювань. Такі кроки мають мінімізувати ризики як для внутрішнього ринку, так і для експортного іміджу української продукції.