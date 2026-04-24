Що відбувається з м'ясом птиці в Україні?

Це на 1,5% менше, ніж торік, але на 2,7% вище середнього показника за 5 років, про що пише Український клуб аграрного бізнесу.

На початку 2026 року поголів’я птиці становить 192,3 мільйона голів. А це на 3% більше аналогічного періоду у 2025 році.

Зокрема частка птиці на промислових підприємствах становить 64%, а у господарствах населення та на невеликих фермах – 36%.

Згідно з інформацією, зараз зростання виробництва підтримується:

активністю промислових підприємств;

модернізацією виробничих процесів;

покращенням біобезпеки;

ефективнішими системами годівлі.

Експорт м’яса птиці у 2025 році сягнув 436 тисячі тонн, що на 2% менше порівняно з 2024 роком. Однак це на 1% більше середнього показника за останні 5 років.

Головними напрямками експорту залишаються:

ЄС (30,6%);

країни Близького Сходу (27,2%);

та інші країни Європи поза межами ЄС (22,6%).

Українські компанії розширюють логістичні можливості та впроваджують європейські норми й директиви для підвищення якості продукції,

– йдеться у тексті.

Водночас імпорт м’яса птиці у 2025 році був на рівні 46 тисяч тонн, а це на 3% менше, ніж у 2024 році. Ба більше, це на 73% нижче 5-річного середнього показника.

Нагадаємо! Саудівська Аравія запровадила повну заборону на імпорт сирої птиці та столових яєць. Про це пише Poultry World. Під заборону потрапили близько 40 країн, однак України заборона не торкнулась.

