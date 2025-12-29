Ціни на соняшник найменші за 4 місяці

Впродовж минулого тижня ціни на соняшник на внутрішньому українському ринку обвалилися більш ніж на 1000 гривень за тонну, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Вартість складає близько 26000 – 27600 гривень за тонну СРТ-підприємство (що є мінімальним рівнем від початку сезону – 2025/26), і лише подекуди сягали 28000 – 28300 гривень за тонну СРТ.

Читайте також Затримки жнив, слабкий експорт і тиск на ціни: огляд зерновий ринок України у грудні

Індикативні ціни попиту стартували від 25000 – 25400 гривень за тонну СРТ.

Водночас темпи торгівлі олійною суттєво сповільнилися, що було зумовлено:

постійними ракетно-дроновими атаками на порти Одеси, внаслідок чого зменшилося та в деяких випадках призупинилося вивантаження продукції;

підвищеними ризиками зберігання олії в портах, низка заводів призупиняють роботу, оскільки або не мають резервуарів для зберігання на підприємстві, або вони вже заповнені;

значним зниженням цін на сировину та в цілому незрозумілість подальшого розвитку в даному секторі.

Зверніть увагу! Це спричинило скорочення пропозиції соняшнику, що також збіглося з традиційним затишшям у святковий період, внаслідок чого найближчими тижнями активність на ринку залишиться слабкою.

Удари по портах ставлять під загрозу український аграрний експорт