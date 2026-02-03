Зерна експортували більше

У січні 2026 року обсяг експорту продукції агропромислового комплексу становив 5,0 мільйона тонн, що на 0,8% менше порівняно з попереднім місяцем, повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу". Єдиною товарною групою, яка продемонструвала зростання, стали зернові культури.

Водночас експорт усіх інших видів агропродукції скоротився. Основною експортною позицією залишається кукурудза. Найбільшу частку в структурі експорту займали зернові культури – 3,4 мільйона тонн, з яких 83% припадало на кукурудзу та 16% – на пшеницю. У порівнянні з груднем обсяги експорту зерна зросли на 13%.

Експорт олійних культур становив 351,7 тисячі тонн, що на 32% менше, ніж місяцем раніше. У цій групі домінувала соя з часткою 63%, за нею йшли ріпак – 35% і соняшник – 1%.

Постачання рослинних олій скоротилися на 6% – до 479,7 тисячі тонн. Основу експорту формувала соняшникова олія з часткою 82%, тоді як ріпакова займала 10%, а соєва – 7%.

Обсяги експорту макухи після вилучення рослинних олій зменшилися на 32% і становили 411,0 тисячі тонн. Із них 73% припадало на соняшникову макуху, 27% – на соєву.

Зверніть увагу! Інші види агропромислової продукції були експортовані в обсязі 349,9 тисячі тонн, що на 15% менше порівняно з попереднім місяцем.

