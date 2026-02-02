Що відбувається на ринку ріпаку на початку лютого?

Ріпаковий ринок України поступово входить у міжсезонний період, оскільки пропозиція на внутрішньому ринку різко зменшується. Значну частину наявного ресурсу було реалізовано ще восени та на початку зими, повідомляє Spike Brokers.

Читайте також

За словами аналітиків, переробні підприємства активно переключаються на соняшник, тоді як більшість трейдерів зосереджені на експортних операціях або форвардних закупівлях ріпаку під урожай 2026 року.

У січні 2026 року Україна експортувала близько 130 тисяч тонн ріпаку, а також майже 50 тисяч тонн ріпакової олії, що в перерахунку відповідає приблизно 100 тисяч тонн насіння. Таким чином, лише за один місяць із внутрішнього балансу було виведено понад 230 тисяч тонн ріпаку.

Зверніть увагу! Станом на кінець січня розрахункові залишки культури в Україні оцінюються орієнтовно у 600 тисяч тонн, що є нетипово низьким показником для другої половини сезону.

Водночас на європейському ф'ючерсному ринку MATIF ріпак продовжив дешевшати. Травневий контракт XRK26 завершив торги на рівні 472,75 євро, втративши 5,25 євро за день. Серпневий XRQ26 і листопадовий XRX26 знизилися на 2,75 євро кожен, що відображає очікування надлишкової пропозиції у новому сезоні та ослаблення попиту з боку біопаливного сегмента. Контракти сезону 2027–2028 років подешевшали на 3,25 – 5,25 євро.

Важливо! У фізичному сегменті ситуація залишається стабільнішою: ціни FOB на ріпакову олію нідерландського походження за тиждень зросли на 10 євро – до 1 055 євро за тонну на всі строки постачання, що підтримується стійким попитом у країнах Європейського Союзу.

