Что происходит на рынке рапса в начале февраля?

Рапсовый рынок Украины постепенно входит в межсезонный период, поскольку предложение на внутреннем рынке резко уменьшается. Значительная часть имеющегося ресурса была реализована еще осенью и в начале зимы, сообщает Spike Brokers.

По словам аналитиков, перерабатывающие предприятия активно переключаются на подсолнечник, тогда как большинство трейдеров сосредоточены на экспортных операциях или форвардных закупках рапса под урожай 2026 года.

В январе 2026 года Украина экспортировала около 130 тысяч тонн рапса, а также почти 50 тысяч тонн рапсового масла, что в пересчете соответствует примерно 100 тысяч тонн семян. Таким образом, только за один месяц из внутреннего баланса было выведено более 230 тысяч тонн рапса.

Обратите внимание! По состоянию на конец января расчетные остатки культуры в Украине оцениваются ориентировочно в 600 тысяч тонн, что является нетипично низким показателем для второй половины сезона.

В то же время на европейском фьючерсном рынке MATIF рапс продолжил дешеветь. Майский контракт XRK26 завершил торги на уровне 472,75 евро, потеряв 5,25 евро за день. Августовский XRQ26 и ноябрьский XRX26 снизились на 2,75 евро каждый, что отражает ожидания избыточного предложения в новом сезоне и ослабление спроса со стороны биотопливного сегмента. Контракты сезона 2027–2028 годов подешевели на 3,25 – 5,25 евро.

Важно! В физическом сегменте ситуация остается стабильной: цены FOB на рапсовое масло нидерландского происхождения за неделю выросли на 10 евро – до 1 055 евро за тонну на все сроки поставки, что поддерживается устойчивым спросом в странах Европейского Союза.

