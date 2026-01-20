Почему в Украине подорожал рапс?

На внутреннем рынке Украины цены спроса на рапс заметно повысились на фоне ослабления гривны к доллару США, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков "АПК-Информ". В частности, экспортно ориентированные компании декларировали закупочные цены на уровне 22,6 – 23,7 тысячи гривен за тонну на условиях франко-завод.

В то же время на экспортном рынке рапса в течение прошлой недели существенных изменений валютных цен не зафиксировано – в украинских портах масличная культура торговалась в диапазоне 540 – 545 долларов США за тонну на условиях поставки в порт с оплатой перевозки.

Обратите внимание! Аналитики отмечают, что мировой рынок находится в ожидании результатов торговых переговоров между Китаем и Канадой. По предварительным данным, стороны могут достичь договоренностей по снижению импортной пошлины на канадскую канолу до 15% с 1 марта, а также о приостановлении пошлин на импорт отдельных сельскохозяйственных продуктов, в частности рапсового шрота.

В то же время партнер компании Sunstone Brokers Сергей Репецкий считает, что в первом полугодии 2026 года рапс может стать самой прибыльной культурой для украинских переработчиков.

Важно! По его словам, в период с января по июнь рапс имеет потенциал стать "золотом" для внутренней переработки учитывая высокие показатели перерабатывающей маржи. Ограниченные возможности и заинтересованность портов затрудняют экспорт, поэтому часть заводов, прежде всего в западных регионах Украины, будет заинтересована в закупке этой культуры.

