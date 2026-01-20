Чому в Україні здорожчав ріпак?

На внутрішньому ринку України ціни попиту на ріпак помітно підвищилися на тлі ослаблення гривні до долара США, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків "АПК-Інформ". Зокрема, експортно орієнтовані компанії декларували закупівельні ціни на рівні 22,6 – 23,7 тисячі гривень за тонну на умовах франко-завод.

Читайте також Ріпак тримає експортні ціни: чому він дорожчає всередині країни

Водночас на експортному ринку ріпаку протягом минулого тижня суттєвих змін валютних цін не зафіксовано – в українських портах олійна культура торгувалася в діапазоні 540 – 545 доларів США за тонну на умовах постачання до порту з оплатою перевезення.

Зверніть увагу! Аналітики зазначають, що світовий ринок перебуває в очікуванні результатів торгівельних переговорів між Китаєм і Канадою. За попередніми даними, сторони можуть досягти домовленостей щодо зниження імпортного мита на канадську канолу до 15% з 1 березня, а також щодо призупинення мит на імпорт окремих сільськогосподарських продуктів, зокрема ріпакового шроту.

Водночас партнер компанії Sunstone Brokers Сергій Репецький вважає, що у першому півріччі 2026 року ріпак може стати найприбутковішою культурою для українських переробників.

Важливо! За його словами, у період з січня по червень ріпак має потенціал стати "золотом" для внутрішнього перероблювання з огляду на високі показники переробної маржі. Обмежені можливості та зацікавленість портів ускладнюють експорт, тому частина заводів, передусім у західних регіонах України, буде зацікавлена у закупівлі цієї культури.

Китай пропонує Канаді послаблення обмежень на ріпак в обмін на поступки щодо електрокарів