Китайці пропонують Канаді обмін

Китайська влада має намір запропонувати Канаді послаблення частини обмежень на імпорт ріпаку та продуктів його переробки в обмін на зниження тарифів на електромобілі з Китаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Як повідомляють джерела, знайомі з перебігом переговорів, це питання планують обговорити під час офіційного візиту прем'єр-міністра Канади Марка Карні до Пекіна цього тижня.

За інформацією співрозмовників, на переговорах також може йтися про зменшення мит на інші промислові товари китайського виробництва. Водночас Міністерство торгівлі Китаю поки не прокоментувало цю інформацію.

Очікування можливого послаблення торговельних бар'єрів уже вплинуло на ринки. Ф'ючерси на канадський ріпак у вівторок зросли на 2,8 відсотка – це найвищий показник за останні три тижні. Водночас ціни на соєву олію, яка є конкурентним продуктом, піднялися на 2,7 відсотка – максимум із вересня.

Можливе послаблення у торгівельних відносинах країн

Канадські урядовці заявили, що розраховують на певний прогрес у зниженні торговельної напруженості, однак не очікують швидкого компромісу щодо тарифів на електромобілі. Автомобілі та автозапчастини залишаються одними з ключових експортних товарів Канади, хоча більша частина поставок іде до Сполучених Штатів Америки.

Зверніть увагу! Торговельна напруга між країнами загострилася у 2024 році, коли уряд тодішнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо запровадив стовідсоткове мито на китайські електромобілі, а також обмеження на імпорт алюмінію та сталі. У відповідь Китай увів тарифи на канадський ріпак, відомий як канола, а згодом ще більше їх посилив, фактично зупинивши торгівлю обсягом майже 4,9 мільярда канадських доларів на рік.

Попри сигнали з боку Пекіна про готовність до «відлиги», можливе пом'якшення обмежень на електромобілі викликає спротив усередині Канади. Проти цього виступають автовиробники та низка регіональних лідерів, зокрема прем'єр-міністр провінції Онтаріо Дуг Форд.

Важливо! Візит Марка Карні до Китаю став першим для канадського прем'єр-міністра за понад вісім років. Очікується, що під час зустрічей із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном сторони обговорять питання торгівлі, енергетики, сільського господарства та міжнародної безпеки, а також підпишуть низку документів, деталі яких поки не розголошуються.

