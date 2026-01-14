Чому зменшилась співпраця між Китаєм та Росією?

Загальний обсяг торгівлі становив 1,63 трильйона юанів (234 мільярдів доларів США), передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Китай готується душити Тайвань з моря і повітря: чи буде ще одна велика війна і що задумав Сі Цзіньпін

Спад спричинений зниженням попиту в Росії на китайські автомобілі. А також падінням ціни імпорту російської сирої нафти до Китаю.

Коли Кремль зазнав санкцій у лютому 2022 року, Китай став для країни важливою економічною опорою. Пекін закуповував російську нафту, вугілля і газ, а також постачав своєму північному сусідові товари – від автомобілів до електроніки.

За даними Головного митного управління Китаю, двостороння торгівля в юанях у 2025 році скоротилася на 6,5% – з рекордних 1,74 трильйона юанів у 2024 році.

Важливо! Таким чином було перервано чотири роки поспіль зростання. Востаннє падіння фіксувалося у 2020 році, коли на торгівлю пандемія COVID-19.

Китайський експорт до Росії торік зменшився на 9,9%. А імпорт із Росії скоротився на 3,4%.

У доларовому вимірі обсяг двосторонньої торгівлі досяг 228,1 мільярда доларів, що на 6,9% менше у річному обчисленні. Лише в грудні експорт Китаю до Росії зріс на 2,2%, перервавши восьмимісячне падіння. А зростання імпорту різко прискорилося – до 17,1%.

Водночас дані за перші 11 місяців 2025 року показали, що вартість імпорту Китаєм російської сирої нафти знизилася на 19,6% – до 328,5 мільярдів юанів порівняно з аналогічним періодом 2024 року – на тлі падіння світових цін на нафту.

Водночас обсяги експорту китайських автомобілів до Росії в натуральному вираженні впали на 46% у річному вимірі з січня по листопад, коли Москва підвищила збори на китайські авто.

Росія намагається подолати уповільнення двосторонньої торгівлі,

– йдеться у матеріалі.

У вересні дві країни підписали понад 20 угод про співпрацю у таких галузях:

енергетики; аерокосмічної промисловості; штучного інтелекту; сільського господарства.

Зверніть увагу! Два стратегічні партнери також схвалили проєкт газопроводу "Сила Сибіру – 2", який у майбутньому може постачати додаткові 50 мільярдів кубометрів російського газу на рік через Монголію з арктичних газових родовищ Ямалу.

Раніше вже російське видання The Moscow Times писало про подібні проблеми. У матеріалі стверджують, що за перший рік повномасштабної війни в Україні торгівля між Китаєм та Росією зросла на 30%,

Тоді як у 2025 році – вперше пішла на спад. Зокрема частка російського ринку в експорті Китаю скоротилася з 3,2% до 2,7%.

Водночас Росія зайняла лише 9 позицію серед найбільших покупців китайських товарів.

Що ще відомо про відносини між країнами?