Почему уменьшилось сотрудничество между Китаем и Россией?

Общий объем торговли составил 1,63 триллиона юаней (234 миллиардов долларов США), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Спад вызван снижением спроса в России на китайские автомобили. А также падением цены импорта российской сырой нефти в Китай.

Когда Кремль подвергся санкциям в феврале 2022 года, Китай стал для страны важной экономической опорой. Пекин закупал российскую нефть, уголь и газ, а также поставлял своему северному соседу товары – от автомобилей до электроники.

По данным Главного таможенного управления Китая, двусторонняя торговля в юанях в 2025 году сократилась на 6,5% – с рекордных 1,74 триллиона юаней в 2024 году.

Важно! Таким образом было прервано четыре года подряд роста. Последний раз падение фиксировалось в 2020 году, когда на торговлю пандемия COVID-19.

Китайский экспорт в Россию в прошлом году уменьшился на 9,9%. А импорт из России сократился на 3,4%.

В долларовом измерении объем двусторонней торговли достиг 228,1 миллиарда долларов, что на 6,9% меньше в годовом исчислении. Только в декабре экспорт Китая в Россию вырос на 2,2%, прервав восьмимесячное падение. А рост импорта резко ускорился – до 17,1%.

В то же время данные за первые 11 месяцев 2025 года показали, что стоимость импорта Китаем российской сырой нефти снизилась на 19,6% – до 328,5 миллиардов юаней по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – на фоне падения мировых цен на нефть.

В то же время объемы экспорта китайских автомобилей в Россию в натуральном выражении упали на 46% в годовом измерении с января по ноябрь, когда Москва повысила сборы на китайские авто.

Россия пытается преодолеть замедление двусторонней торговли,

– говорится в материале.

В сентябре две страны подписали более 20 соглашений о сотрудничестве в таких областях:

энергетики; аэрокосмической промышленности; искусственного интеллекта; сельского хозяйства.

Обратите внимание! Два стратегических партнера также одобрили проект газопровода "Сила Сибири – 2", который в будущем может поставлять дополнительные 50 миллиардов кубометров российского газа в год через Монголию из арктических газовых месторождений Ямала.

Ранее уже российское издание The Moscow Times писало о подобных проблемах. В материале утверждают, что за первый год полномасштабной войны в Украине торговля между Китаем и Россией выросла на 30%,

Тогда как в 2025 году – впервые пошла на спад. В частности доля российского рынка в экспорте Китая сократилась с 3,2% до 2,7%.

В то же время Россия заняла лишь 9 позицию среди крупнейших покупателей китайских товаров.

Что еще известно об отношениях между странами?