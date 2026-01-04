Как меняется российская торговля?

В результате уменьшились валютные поступления страны-агрессора из ключевого источника. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки от воскресенья, 4 января.

Доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта сократилась с 61,6% до 54,9% по сравнению с предыдущим годом, что дополнительно свидетельствует об ослаблении энергетического сектора.

Еще одним негативным сигналом стало снижение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 10,3% – это указывает на потерю позиций даже в направлениях, которые ранее считались относительно стабильными.

Сокращение импорта прежде всего объясняется падением на 8,7% ввоза инвестиционных товаров – машин, оборудования и транспортных средств. Это непосредственно свидетельствует о сворачивании инвестиционной активности и ослаблении перспектив модернизации промышленности.

В то же время на этом фоне рост импорта товаров массового потребления, в частности продовольствия (на 14,2%) и продукции химической промышленности (на 2,6%), выглядит скорее вынужденной реакцией на внутренние дисбалансы, чем сигналом экономического восстановления.

Интересно! Китай по-прежнему является крупнейшим торговым партнером России, на него приходится около 27% экспорта и 45% импорта, что в целом соответствует показателям 2024 года. В то же время в двусторонней торговле зафиксировано снижение экспорта нефти на 7,6% и угля – на 11%, что дополнительно подрывает позиции Москвы даже на стратегически важном для нее направлении.

В целом эти показатели отражают постепенную и болезненную структурную трансформацию российской экономики под давлением западных санкций,

– говорится в сообщении СВР.

Какие выводы можно сделать?

Ощутимое сокращение экспорта нефти и газа уменьшает валютные поступления и делает федеральный бюджет более чувствительным к колебаниям рыночной конъюнктуры.

Увеличение поставок химической продукции и металлов имеет скорее ограниченный, восстановительный характер и не способно перекрыть потери энергетического сектора. Параллельно снижение импорта производственного оборудования будет тормозить модернизацию промышленности и откладывать экономическое восстановление.

В то же время усиление зависимости от Пекина закрепляет асимметричную модель внешней торговли, в которой Китай все больше выступает не столько рынком сбыта, сколько ключевым поставщиком промышленной продукции для России.

К слову, по данным Reuters, в 2025 году экспорт российского газа по трубопроводам в Европу сократился на 44% – до самого низкого уровня с середины 1970-х годов. Это связано с решением Евросовета до конца 2027 года полностью остановить импорт сырья в рамках курса на сокращение энергетической зависимости от страны-агрессора и перекрытия финансовых потоков, подпитывающих войну против Украины.

