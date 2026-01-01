Что происходит с экономикой России?

И это худший показатель с начала 2023 года, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как отмечает ЦПД, это фактический сигнал о "входе экономики в стагнацию". И это впервые за девять месяцев промышленное производство ушло в минус (– 0,7%).

Очевидно, что речь идет здесь не о сезонных колебаниях, ведь именно промышленность была основой "военного роста", который формально удерживал экономические показатели в 2023 – 2024 годах,

– говорится в сообщении.

Даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии. Она может произойти уже в 2026 году.

Эксперты констатируют, что модель экономики ранее держалась на трех опорах:

бюджетной накачке; импортозамещении; принудительном кредитовании.

Однако она исчерпала себя. И это прямое следствие войны против Украины и "управленческой неадекватности Кремля".

Власть России сознательно продолжает агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно,

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

Заметьте! Экономика страны заходит в тупик. И чем дольше Москва игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия.

Напомним, что о начале истощения российской экономики уже сообщали. Об этом писали в Службе внешней разведки Украины.

Дело в том, что российская экономика начала истощение после периода искусственного стимулирования государственными расходами. Министр финансов страны даже признал, что бюджетная подпитка не может продолжаться вечно. В частности это неизбежно приведет к дисбалансам.

Обратите внимание! Это фактически означает отказ от концепции так называемой "военной экономики".

Что происходит с экономикой Беларуси?