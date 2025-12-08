Что происходит с белорусской экономикой?

В частности рост ВВП за 2021–2025 годы составил менее 8 % вместо запланированных 20 %, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Читайте также "Абсолютно недопустимо": ЕС ударит санкциями по Беларуси из-за ее провокаций

Прирост 2025 года будет около 2 %, если текущие темпы сохранятся. Экономика фактически осталась на уровне середины 2010 года.

Целевое сдерживание цен до 5 % провалилось,

– говорится в сообщении.

Кроме того, инфляция достигла 12,8 % в 2022 году. За пять лет цены выросли на 42 % – почти вчетверо превысив прогноз. А в октябре текущего года годовой рост ускорился до 6,9 %.

К тому же доля инвестиций в ВВП должна была достичь 22 – 23 %, но осталась на уровне 18,8 % в 2025 году.

Согласно информации, финансирование концентрировалось на жилищном строительстве и крупных госпроектов. Производственный сектор получил ограниченное финансирование.

Обратите внимание! Иностранные инвестиции практически прекратились.

За период с января по сентябрь 2025 года экспорт составил лишь 37,3 миллиарда долларов. И это почти на 7 миллиардов ниже целевого уровня.

В частности, доля сырья в поставках выросла до 65 %. А потеря европейских рынков повысила зависимость от двух стран – России и Китая.

Машиностроение и химическая промышленность так и не восстановили предыдущие объемы,

– добавили в СВР Украины.

Таким образом, пятилетка продемонстрировала: централизованное планирование и государственный контроль остаются серьезным тормозом для экономики. Между тем амбициозные планы остаются на бумаге.

Важно! Реальная экономика Беларуси – уязвима, недиверсифицирована и в стагнации.

Напомним, что у Беларуси нет средств на погашение долгов. Об этом ранее сообщали в разведке.

Например, валютные резервы страны на бумаге на вид значительные. Это 13,7 миллиардов долларов на 1 ноября. Однако ликвидности катастрофически не хватает.

Заметьте! Вариант с полноценным "высыханием" финансов Беларуси – реальный.

Что еще происходит в Беларуси?