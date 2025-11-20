Какова ситуация на белорусских предприятиях?
На белорусских промышленных предприятиях столкнулись с проблемами с работой и скрытой безработицей, в результате чего вынуждены сокращать рабочие графики, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Белсат".
Так, заявляется, что на заводе "Руденск" занимающемся производством светотехники, и на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов людей заставляют брать свободные дни за свой счет.
Сокращения коснулись также и завода "Атлант" в Минске. Работники пенсионного возраста фактически работают по четыре часа в день из-за трудностей сбыта в России. Сообщается также, что "замирает" и МТЗ (Минский транспортный завод).
Что с зарплатами и доходами?
О проблемах в отрасли свидетельствует и официальная белорусская статистика. Отечественная промышленность за январь – сентябрь выросла лишь на 1%. При этом экспорт Беларусью товаров за этот период обвалился на 2,9%.
Также и средние зарплаты по Беларуси в последнее время снижались два месяца подряд – в августе и в сентябре.
Вместе с тем в Беларуси растут складские запасы. Их уровень в промышленности по итогам трех кварталов 2025 года составил 80,1% от среднемесячного объема производства, в том числе в обрабатывающей промышленности – 91,1%.
Нынешний показатель – очень высок. Он свидетельствует, что белорусская продукция просто не продается.
Причина, безусловно, здесь кроется в ситуации на российском рынке, поскольку многие товары, которые производит белорусская промышленность, продаются на экспорт и прежде всего в Россию,
– отметила эксперт Анастасия Лузгина.
Проблемы в экономике и бизнесе Беларуси
Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики Беларуси на 2025 и 2026 годы до 2,1% и 1,4% соответственно, что хуже предыдущих оценок. Президент Лукашенко признал проблемы в традиционных отраслях экономики, отметив необходимость поиска новых рынков сбыта для белорусской продукции.
Регионы Беларуси страдают из-за сокращения промышленности. За первые восемь месяцев 2025 года промышленное производство в Беларуси сократилось на 0,8%, с наибольшими потерями в Витебской (4,2%) и Гомельской (2,7%) областях.
Белорусская промышленность испытывает трудности из-за сокращения спроса на российском рынке, закрытия польской границы и ограничения экспорта в ЕС.