Какие регионы под ударом?

В частности, показали сокращение Витебская область – на 4,2%, Гомельская – на 2,7%. Проблемы российских НПЗ не дали дополнительных возможностей белорусским заводам. Поэтому, производство снижается из-за трудностей с реализацией топлива по рентабельной цене, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Сложности со сбытом ощутимы и в других секторах экономики. Правительство Беларуси признало, что товары, которые не пользуются спросом на российском рынке, трудно перенаправить на другие направления.

Справочно. За январь–июль экспорт в страны "дальней дуги" упал на 10%, особенно сократилась торговля с Китаем.

Что лишь усугубляет кризис?

Дополнительные риски возникли после закрытия Польшей границы с Беларусью. В прошлом году на ЕС приходилась треть белорусского экспорта – 1,4 миллиарда долларов, из которых 64% поставлялись через Польшу.

Таким образом, белорусская промышленность оказалась под двойным давлением. Она столкнулась с сокращением спроса на российском рынке и ограничением доступа в ЕС. Как отметили в разведке, все это усиливает общую экономическую уязвимость страны.

Что этому предшествовало?