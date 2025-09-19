Какие регионы под ударом?
В частности, показали сокращение Витебская область – на 4,2%, Гомельская – на 2,7%. Проблемы российских НПЗ не дали дополнительных возможностей белорусским заводам. Поэтому, производство снижается из-за трудностей с реализацией топлива по рентабельной цене, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Сложности со сбытом ощутимы и в других секторах экономики. Правительство Беларуси признало, что товары, которые не пользуются спросом на российском рынке, трудно перенаправить на другие направления.
Справочно. За январь–июль экспорт в страны "дальней дуги" упал на 10%, особенно сократилась торговля с Китаем.
Что лишь усугубляет кризис?
Дополнительные риски возникли после закрытия Польшей границы с Беларусью. В прошлом году на ЕС приходилась треть белорусского экспорта – 1,4 миллиарда долларов, из которых 64% поставлялись через Польшу.
Таким образом, белорусская промышленность оказалась под двойным давлением. Она столкнулась с сокращением спроса на российском рынке и ограничением доступа в ЕС. Как отметили в разведке, все это усиливает общую экономическую уязвимость страны.
Что этому предшествовало?
По данным FreshPlaza, экономическая ситуация в Беларуси осложняется из-за ряда структурных и политических факторов. Временная мера пресечения, введена во время недавних совместных военных учений России и Беларуси, привела к прекращению железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и ЕС, которые ежегодно оцениваются в 25 миллиардов евро.
Параллельно Лукашенко усиливает контроль за денежными потоками в банковском секторе, пытаясь сдержать инфляцию и стабилизировать экономику.
Поэтому, власть применяет административное регулирование цен, и одновременно ускоряет эмиссию наличных средств, что только усиливает инфляционное давление.
Кроме административного регулирования цен и контроля денежных потоков, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси впервые применило антимонопольные нормы при рассмотрении нарушений торгового законодательства – по реализации картофеля.