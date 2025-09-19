Які регіони під ударом?
Зокрема, показали скорочення Вітебська область – на 4,2%, Гомельська – на 2,7%. Проблеми російських НПЗ не дали додаткових можливостей білоруським заводам. Тож, виробництво знижується через труднощі з реалізацією пального за рентабельною ціною, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Складнощі зі збутом відчутні й в інших секторах економіки. Уряд Білорусі визнав, що товари, які не користуються попитом на російському ринку, важко перенаправити на інші напрямки.
Довідково. За січень–липень експорт до країн "дальньої дуги" впав на 10%, особливо скоротилася торгівля з Китаєм.
Що лише посилює кризу?
Додаткові ризики виникли після закриття Польщею кордону з Білоруссю. Минулого року на ЄС припадала третина білоруського експорту – 1,4 мільярда доларів, із яких 64% постачалися через Польщу.
Таким чином, білоруська промисловість опинилася під подвійним тиском. Вона зіштовхнулась зі скороченням попиту на російському ринку та обмеженням доступу до ЄС. Як наголосили в розвідці, все це посилює загальну економічну вразливість країни.
Що цьому передувало?
За даними FreshPlaza, економічна ситуація в Білорусі ускладнюється через низку структурних і політичних факторів. Тимчасовий запобіжний захід, введений під час нещодавніх спільних військових навчань Росії та Білорусі, призвів до припинення залізничних вантажних перевезень між Китаєм і ЄС, які щороку оцінюються у 25 мільярдів євро.
Паралельно Лукашенко посилює контроль за грошовими потоками в банківському секторі, намагаючись стримати інфляцію та стабілізувати економіку.
Тож, влада застосовує адміністративне регулювання цін, та водночас прискорює емісію готівкових коштів, що лише посилює інфляційний тиск.
Окрім адміністративного регулювання цін та контролю грошових потоків, Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі вперше застосувало антимонопольні норми при розгляді порушень торгового законодавства – щодо реалізації картоплі.