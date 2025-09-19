Які регіони під ударом?

Зокрема, показали скорочення Вітебська область – на 4,2%, Гомельська – на 2,7%. Проблеми російських НПЗ не дали додаткових можливостей білоруським заводам. Тож, виробництво знижується через труднощі з реалізацією пального за рентабельною ціною, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Складнощі зі збутом відчутні й в інших секторах економіки. Уряд Білорусі визнав, що товари, які не користуються попитом на російському ринку, важко перенаправити на інші напрямки.

Довідково. За січень–липень експорт до країн "дальньої дуги" впав на 10%, особливо скоротилася торгівля з Китаєм.

Що лише посилює кризу?

Додаткові ризики виникли після закриття Польщею кордону з Білоруссю. Минулого року на ЄС припадала третина білоруського експорту – 1,4 мільярда доларів, із яких 64% постачалися через Польщу.

Таким чином, білоруська промисловість опинилася під подвійним тиском. Вона зіштовхнулась зі скороченням попиту на російському ринку та обмеженням доступу до ЄС. Як наголосили в розвідці, все це посилює загальну економічну вразливість країни.

Що цьому передувало?