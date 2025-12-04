Хто власник нової компанії "Квартал ЮА"?
Студія "Квартал 95" зареєструвала компанію ТОВ "Квартал ЮА", як нову юридичну особу продакшну, пише 24 Канал з посиланням на "Детектор Медіа".
У пресслужбі студії повідомили, що до складу її засновників увійшли люди, які створювали "Квартал 95", без бізнесмена Тимура Міндіча.
Власниками ТОВ "Квартал ЮА", згідно з даними YouControl, є:
- Сергій Шефір (54,5%);
- Ірина Пікалова (10,5%);
- Сергій Казанін (7%);
- Євген Кошовий (7%);
- Юрій Крапов (7%);
- Роман Маров (7%);
- Олександр Пікалов (7%).
Розмір статутного фонду – 1 мільйон гривень.
До слова, раніше у студії "Квартал 95" відреагували стосовно ситуації з бізнесменом та заявили, що події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Там додали, що співвласник, тобто Міндіч, нібито має лише юридичний зв'язок.
Співвласник має юридичний зв'язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту,
– зазначили у дописі.
Що відомо про Тимура Міндіча?
Тимур Міндіч вважається лідером злочинної групи, що керувала корупційними схемами в енергетиці. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищим антикорупційним судом України і його справу можна передати до Інтерполу для затримання при перетині кордону.
Контрагентів Енергоатому, ймовірно, змушували сплачувати від 10% до 15% "відкату" для отримання контрактів або щоб не втратити статус постачальника. Незаконні кошти "відмивалися" через "бек-офіс" у Києві.
Міндіч виїхав за кордон за кілька годин до обшуків. У НАБУ дізналися про втечу фігуранта корупційної справи вже після того, як він перетнув кордон. Перед тим як втекти, Міндіч провів зустрічі, на яких він казав, що в понеділок, тобто, в день обшуку, його не буде.
Тимур Міндіч є кінцевим бенефіціаром в багатьох компаніях, включно з "Квартал 95", "Скай Фуд Сервісес", "КОФЕ БАР ПЛЮС", "Солюшнс", "ДРАЙВ ПРОДАКШН" та інші. Міндіч також пов'язаний з британським дистриб'ютором діамантів Meylor Global.